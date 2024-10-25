WSJ: Россия предоставила хуситам спутниковые данные для атак на корабли в Красном море

Данные были переданы через членов Корпуса стражей Исламской революции Ирана, рассказал один из собеседников WSJ

Корабль в море (Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA)

Йеменские хуситы использовали спутниковые данные, предоставленные Россией, для атак на корабли в Красном море. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Хуситы, начавшие свои атаки в конце 2023 года из-за войны в секторе Газа, начали использовать российские спутниковые данные, когда они расширяли свои удары, сказал человек, знакомый с этим вопросом, и два европейских чиновника по вопросам обороны.

Данные были переданы через членов Корпуса стражей Исламской революции Ирана, добавил один из собеседников.

В материале говорится, что это демонстрирует, как далеко готов пойти российский диктатор Владимир Путин, чтобы подорвать возглавляемый США экономический и политический порядок Запада. В этом случае Россия поддержала хуситов, которых США считают террористической группой, поскольку они совершили серию атак на корабли в одном из самых крупных судоходных путей в мире.

Директор аналитического центра Carnegie russia в Берлине Александр Габуев утверждает, что для России любое обострение в мире "является хорошей новостью, ведь это отвлекает внимание мира от Украины".

WSJ отметило, что в правительстве России не ответили на запрос о комментариях. А спикер хуситов отказался комментировать эту информацию.