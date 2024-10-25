WSJ: Россия предоставила хуситам спутниковые данные для атак на корабли в Красном море
Йеменские хуситы использовали спутниковые данные, предоставленные Россией, для атак на корабли в Красном море. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Хуситы, начавшие свои атаки в конце 2023 года из-за войны в секторе Газа, начали использовать российские спутниковые данные, когда они расширяли свои удары, сказал человек, знакомый с этим вопросом, и два европейских чиновника по вопросам обороны.
Данные были переданы через членов Корпуса стражей Исламской революции Ирана, добавил один из собеседников.
В материале говорится, что это демонстрирует, как далеко готов пойти российский диктатор Владимир Путин, чтобы подорвать возглавляемый США экономический и политический порядок Запада. В этом случае Россия поддержала хуситов, которых США считают террористической группой, поскольку они совершили серию атак на корабли в одном из самых крупных судоходных путей в мире.
Директор аналитического центра Carnegie russia в Берлине Александр Габуев утверждает, что для России любое обострение в мире "является хорошей новостью, ведь это отвлекает внимание мира от Украины".
WSJ отметило, что в правительстве России не ответили на запрос о комментариях. А спикер хуситов отказался комментировать эту информацию.
- Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.
- 19 декабря 2023 года США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море.
- В ночь на 12 января 2024 года по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- 3 августа CNN писало, что Россия готовилась доставить ракеты и другую военную технику йеменским хуситам, но отказалась сделать это под давлением США и Саудовской Аравии.