WSJ: Росія надала хуситам супутникові дані для атак на кораблі в Червоному морі

Дані були передані через членів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, розповів один зі співрозмовників WSJ

Корабель у морі (Ілюстративне фото: Yahya Arhab/EPA)

Єменські хусити використовували супутникові дані, надані Росією, для атак на кораблі в Червоному морі. Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

Хусити, які почали свої атаки наприкінці 2023 року через війну в секторі Гази, почали використовувати російські супутникові дані, коли вони розширювали свої удари, сказала особа, знайома з цим питанням, і двоє європейських посадовців із питань оборони.

Дані були передані через членів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, додав один зі співрозмовників.

У матеріалі йдеться, що це демонструє, наскільки далеко готовий піти російський диктатор Володимир Путін, щоб підірвати очолюваний США економічний і політичний порядок Заходу. У цьому випадку Росія підтримала хуситів, яких США вважають терористичною групою, оскільки вони здійснили серію атак на кораблі в одному з найбільших судноплавних шляхів у світі.

Директор аналітичного центру Carnegie russia в Берліні Олександр Габуєв стверджує, що для Росії будь-яке загострення у світі "є хорошою новиною, адже це відвертає увагу світу від України".

WSJ зазначило, що в уряді Росії не відповіли на запит про коментарі. А речник хуситів відмовився коментувати цю інформацію.