WSJ: Росія надала хуситам супутникові дані для атак на кораблі в Червоному морі
Єменські хусити використовували супутникові дані, надані Росією, для атак на кораблі в Червоному морі. Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.
Хусити, які почали свої атаки наприкінці 2023 року через війну в секторі Гази, почали використовувати російські супутникові дані, коли вони розширювали свої удари, сказала особа, знайома з цим питанням, і двоє європейських посадовців із питань оборони.
Дані були передані через членів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, додав один зі співрозмовників.
У матеріалі йдеться, що це демонструє, наскільки далеко готовий піти російський диктатор Володимир Путін, щоб підірвати очолюваний США економічний і політичний порядок Заходу. У цьому випадку Росія підтримала хуситів, яких США вважають терористичною групою, оскільки вони здійснили серію атак на кораблі в одному з найбільших судноплавних шляхів у світі.
Директор аналітичного центру Carnegie russia в Берліні Олександр Габуєв стверджує, що для Росії будь-яке загострення у світі "є хорошою новиною, адже це відвертає увагу світу від України".
WSJ зазначило, що в уряді Росії не відповіли на запит про коментарі. А речник хуситів відмовився коментувати цю інформацію.
- Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.
- 19 грудня 2023 року США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі.
- У ніч проти 12 січня 2024 року за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.
- 3 серпня CNN писало, що Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку єменським хуситам, але відмовилася це зробити під тиском США та Саудівської Аравії.