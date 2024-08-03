РФ планувала передати хуситам зброю, але відмовилася під тиском США та Саудівської Аравії – CNN

Росіяни розглядали озброєння та консультування хуситів як спосіб помститися США за рішення дозволити Україні завдавати ударів по РФ, пише CNN

Ємен (Ілюстративне фото: Yahya Arhab/EPA)

Наприкінці липня Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку єменським хуситам, але відмовилася це зробити під тиском Сполучених Штатів та Саудівської Аравії. Про це повідомило агентство CNN з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Вони розповіли, що Саудівська Аравія, яка роками вела жорстоку війну з хуситами до того, як США допомогли домовитися про перемир’я у 2022 році, застерегли Росію від надання зброї одному зі своїх найбільших противників, дізнавшись про такі плани.

За словами двох співрозмовників серед американських посадовців, окремо до Саудівської Аравії із проханням допомогти переконати Москву не постачати зброю хуситам звернулися США.

Один з американських високопосадовців відмовився обговорювати деталі планів Росії озброїти хуситів, але сказав, що США розглядають будь-яку спробу третьої сторони збільшити постачання зброї хуситам "як протилежність цілям, які ми переслідуємо", коли йдеться про стабілізацію ситуації в регіоні.

Співрозмовники CNN зазначили, що для розвідки залишається незрозумілим, чи був тиск з боку Саудівської Аравії ключем до того, що Росія відмовилася від свого плану озброїти хуситів, чи це був лише один із ряду факторів, які змусили російського диктатора Володимира Путіна змінити свою думку.

За словами офіційних осіб, росіяни розглядали озброєння та консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації президента США Джо Байдена за рішення дозволити Україні завдавати ударів по території Росії з використанням наданої Вашингтоном зброї.

І хоча передання зброї було скасовано, Росія таки спрямувала військовий персонал до Ємену для надання консультацій хуситам протягом трьох днів наприкінці липня, повідомили співрозмовники.

У матеріалі йдеться, що перед і під час візиту росіян до Ємену хусити пішли на незвичайний крок, випустивши сповіщення морякам, яке попереджає кораблі про потенційну небезпеку на морі. Американський посадовець сказав, що розвіддані вказують на те, що хусити мали намір провести навчання з бойовими стрільбами, приймаючи росіян, але, здається, ці плани також були скасовані.

У Ємені з 2014 року триває громадянська війна — після повстання шиїтського (гілка ісламу) руху хуситів. Це підтримуване Іраном угрупування контролює північно-західну частину країни та столицю держави Сану.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі.

У ніч проти 12 січня 2024 року за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

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