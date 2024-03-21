Єменські хусити пообіцяли Росії та Китаю не атакувати їхні судна – Bloomberg
Єменські хусити запевнили Росію та Китай у тому, що їхні судна, які пропливатимуть через Червоне море та Аденську затоку, не будуть атаковані. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із планами ісламістського угруповання.
За даними співрозмовника журналістів, китайські та російські дипломати досягли відповідних домовленостей з одним із лідерів хуситів Мохаммедом Абдель Саламом в межах переговорів, які відбулися в Омані.
В обмін на це, як зазначає Bloomberg, обидві країни мають надавати політичну підтримку хуситам у Раді Безпеки ООН. Співрозмовник зазначив, що не зовсім зрозуміло, як ця підтримка буде проявлятися, але вона може включати блокування резолюцій, які стосуватимуться єменських хуситів.
Як йдеться в публікації, хоча хусити стверджують, що атакують судна, пов’язані з Ізраїлем, США та Великою Британією, однак вони неправильно ідентифікували деякі судна – і Росія та Китай, можливо, хотіли отримати гарантії від угруповання.
Атаки кораблів мають на меті чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив операцію в Газі проти ХАМАСу, хоча багато аналітиків, як зазначає Bloomberg, сумніваються, що хусити зупиняться навіть у разі припинення вогню.
- Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.
- 10 січня Радбез ООН схвалив резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна.
- У ніч проти 12 січня за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.
- 13 січня єменські хусити помилково атакували танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту.
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