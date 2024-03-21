Йеменские хуситы пообещали России и Китаю не атаковать их суда – Bloomberg

Танкер РФ (Фото: EPA)

Йеменские хуситы заверили Россию и Китай в том, что их суда, проплывающие через Красное море и Аденский залив, не будут атакованы. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных о планах исламистской группировки.

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По данным собеседника журналистов, китайские и российские дипломаты достигли соответствующих договоренностей с одним из лидеров хуситов Мохаммедом Абдель Саламом в рамках состоявшихся в Омане переговоров.

В обмен на это, как отмечает Bloomberg, обе страны должны оказывать политическую поддержку хуситам в Совете Безопасности ООН. Собеседник отметил, что не совсем понятно, как эта поддержка будет проявляться, но она может включать блокирование резолюций, относящихся к йеменским хуситам.

Как говорится в публикации, хотя хуситы утверждают, что атакуют суда, связанные с Израилем, США и Великобританией, однако они неправильно идентифицировали некоторые суда – и Россия и Китай, возможно, хотели получить гарантии от группировки.

Атаки кораблей преследуют цель оказывать давление на Израиль, чтобы тот прекратил операцию в Газе против ХАМАСа, хотя многие аналитики, как отмечает Bloomberg, сомневаются, что хуситы остановятся даже в случае прекращения огня.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

10 января Совбез ООН одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда.

В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

13 января йеменские хуситы ошибочно атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть.

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