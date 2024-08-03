РФ хотела передать оружие хуситам, отказалась под давлением США и Саудовской Аравии – CNN

Россияне рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить США за решение позволить Украине наносить удары по РФ, пишет CNN

Йемен (Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA)

В конце июля Россия готовилась доставить ракеты и другую военную технику йеменским хуситам, но отказалась сделать это под давлением Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Они рассказали, что Саудовская Аравия, которая годами вела жестокую войну с хуситами до того, как США помогли договориться о перемирии в 2022 году, предостерегли Россию от передачи оружия одному из своих крупнейших противников, узнав о таких планах.

По словам двух собеседников среди американских чиновников, отдельно в Саудовскую Аравию с просьбой помочь убедить Москву не снабжать оружием хуситов обратились США.

Один из американских чиновников отказался обсуждать детали планов России вооружить хуситов, но сказал, что США рассматривают любую попытку третьей стороны увеличить поставки оружия хуситам "как противоположность преследуемых нами целям", когда речь идет о стабилизации ситуации в регионе.

Собеседники CNN отметили, что для разведки остается непонятным, было ли давление со стороны Саудовской Аравии ключом к тому, что Россия отказалась от своего плана вооружить хуситов, или это был лишь один из ряда факторов, заставивших российского диктатора Владимира Путина изменить свое мнение.

По словам официальных лиц, россияне рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации президента США Джо Байдена за решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием предоставленного Вашингтоном оружия.

И хотя передача оружия была отменена, Россия направила военный персонал в Йемен для предоставления консультаций хуситам в течение трех дней в конце июля, сообщили собеседники.

В материале говорится, что перед и во время визита россиян в Йемен хуситы пошли на необычный шаг, выпустив уведомление морякам, предупреждающее корабли о потенциальной опасности на море. Американский чиновник сказал, что разведданные указывают на то, что хуситы намеревались провести учения с боевыми стрельбами, принимая россиян, но, кажется, эти планы также были отменены.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война — после восстания шиитского (ветвь ислама) движения хуситов. Эта поддерживаемая Ираном группировка контролирует северо-западную часть страны и столицу государства Сану.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

19 декабря 2023 года США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море.

В ночь на 12 января 2024 года по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

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