Турция после теракта в Анкаре ударила по курдам в Ираке и Сирии – видео, фото

Военно-воздушные силы Турции атаковали позиции боевиков Курдской рабочей партии (КРП) в Ираке и Сирии. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что воздушная операция проведена "в целях устранения террористических нападений на наш народ и силы безопасности". В результате авиаударов уничтожено 32 цели, принадлежавших террористам.

Многих боевиков удалось нейтрализовать с минимальным риском для гражданского населения и окружающей среды, заявили в Минобороны Турции и заверили, что операция будет продолжаться.

#urgent Turkish occupation aircraft are now targeting the Asayish center in the Halko and Antariya neighborhoods in the city of Qamishlo. #Rojava_Post pic.twitter.com/9mgPPVZKXB

Scenes from the barbaric Turkish bombing that targeted the city of Tal Rifaat N-Aleppo, which was crowded with civilians and led to the death of three civilians and the injury of 6 others.#Rojava_post pic.twitter.com/B3eR37gS4V