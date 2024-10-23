Жертвами теракта в Анкаре стали пять человек, еще более двух десятков пострадали

Теракт в Анкаре (Фото: Necati Savas/EPA)

В результате теракта в столице Турции на территории штаб-квартиры аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc (TUSAŞ) погибли пять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, передает издание Anadolu.

По его словам, еще 22 человека получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ерликая рассказал, что нападение произошло 23 октября около 15:30 по местному времени. Двое террористов – мужчина и женщина были обезврежены. Установление их личностей продолжается.

"Как только они будут определены, мы предоставим такую ​​информацию, кто они и какая террористическая организация это сделала", — добавил глава МВД Турции.

Министр также сказал, что, по предварительным данным, за терактом стоят члены Рабочей партии Курдистана – организации, которую Турция признала террористической. Однако эта информация все еще проверяется.

"Мы будем делиться идентификационными данными и другими доказательствами, когда они станут понятнее", — добавил он.

TUSAŞ – это турецкая аэрокосмическая компания, которая занимается модернизацией истребителей F-16, а также производит современные беспилотники и самолеты.