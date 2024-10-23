Жертвами теракту в Анкарі стали п'ятеро людей, ще понад два десятки постраждали
Унаслідок теракту в столиці Туреччини на території штаб-квартири аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc (TUSAŞ) загинули п’ятеро людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая, передає видання Anadolu.
За його словами, ще 22 людини отримали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Єрлікая розповів, що напад стався 23 жовтня близько 15:30 за місцевим часом. Двох терористів – чоловіка та жінку було знешкоджено. Встановлення їх осіб триває.
"Як тільки вони будуть визначені, ми надамо таку інформацію, хто вони та яка терористична організація це зробила", – додав очільник МВС Туреччини.
Міністр також сказав, що, за попередніми даними, за терактом стоять члени Робітничої партії Курдистану – організації, яку Туреччина визнала терористичною. Однак ця інформація все ще перевіряється.
"Ми будемо ділитися ідентифікаційними даними та іншими доказами, коли вони стануть більш зрозумілими", – додав він.
TUSAŞ – це турецька аерокосмічна компанія, яка займається модернізацією винищувачів F-16, а також виробляє сучасні безпілотники та літаки.
- 6 жовтня в ізраїльському місті Беер-Шева терорист відкрив вогонь на автовокзалі – була убита офіцерка прикордонної поліції, щонайменше 10 людей поранено.
- Того самого дня у Пакистані неподалік аеропорту Карачі стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше двоє китайців, які займалися будівництвом електростанцій у країні.