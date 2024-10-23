Жертвами теракту в Анкарі стали п'ятеро людей, ще понад два десятки постраждали

Двох терористів – чоловіка та жінку було знешкоджено

Теракт в Анкарі (Фото: Necati Savas/EPA)

Унаслідок теракту в столиці Туреччини на території штаб-квартири аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc (TUSAŞ) загинули п’ятеро людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая, передає видання Anadolu.

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За його словами, ще 22 людини отримали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Єрлікая розповів, що напад стався 23 жовтня близько 15:30 за місцевим часом. Двох терористів – чоловіка та жінку було знешкоджено. Встановлення їх осіб триває.

"Як тільки вони будуть визначені, ми надамо таку інформацію, хто вони та яка терористична організація це зробила", – додав очільник МВС Туреччини.

Міністр також сказав, що, за попередніми даними, за терактом стоять члени Робітничої партії Курдистану – організації, яку Туреччина визнала терористичною. Однак ця інформація все ще перевіряється.

"Ми будемо ділитися ідентифікаційними даними та іншими доказами, коли вони стануть більш зрозумілими", – додав він.

TUSAŞ – це турецька аерокосмічна компанія, яка займається модернізацією винищувачів F-16, а також виробляє сучасні безпілотники та літаки.