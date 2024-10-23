В Анкарі стався теракт біля аерокосмічної компанії: є загиблі й поранені

За попередніми даними, нападників було двоє

Місце теракту (Фото: Necati Savas/EPA)

У середу, 23 жовтня, у столиці Туреччини стався вибух перед будівлею аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc (TUSAŞ). Про це повідомило видання Aydinlik.

На місце події було відправлено силовиків, пожежна команда та бригада медиків. Після вибуху на місці теракту було чутно постріли. Персонал підприємства скерували до укриттів. Видання пише, що, за попередніми даними, напад скоїв терорист-смертник.

Міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая повідомив, що внаслідок теракту є загиблі та поранені. Додаткової інформації щодо кількості жертв та постраждалих він не надав.

Він пообіцяв інформувати громадськість щодо розвитку подій і закликав довіряти лише офіційним джерелам.

Водночас канал CNN TÜRK повідомив, що збройний напад стався біля об'єктів TUSAŞ у районі Кахраманказан в Анкарі. Попередньо, нападників було двоє. Вони підірвали автомобіль і відкрили стрілянину. Зіткнення може тривати досі. Інформації щодо заручників наразі немає.

TUSAŞ – це турецька аерокосмічна компанія, яка займається модернізацією винищувачів F-16, а також виробляє сучасні безпілотники та літаки.