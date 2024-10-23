В Анкаре произошел теракт возле аэрокосмической компании: есть погибшие и раненые

Место теракта (Фото: Necati Savas/EPA)

В среду, 23 октября, в столице Турции произошел взрыв перед зданием аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc (TUSAŞ). Об этом сообщило издание Aydinlik.

На место происшествия направлены силовики, пожарная команда и бригада медиков. После взрыва на месте теракта были слышны выстрелы. Персонал предприятия отправили в укрытия. Издание пишет, что, по предварительным данным, нападение совершил террорист-смертник.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что в результате теракта есть погибшие и раненые. Дополнительную информацию о количестве жертв и пострадавших он не предоставил.

Он пообещал информировать общественность о развитии событий и призвал доверять только официальным источникам.

В то же время канал CNN TÜRK сообщил, что вооруженное нападение произошло возле объектов TUSAŞ в районе Кахраманказана в Анкаре. Предварительно, нападавших было двое. Они подорвали автомобиль и открыли стрельбу. Столкновение может продолжаться до сих пор. Информации о заложниках пока нет.

TUSAŞ – это турецкая аэрокосмическая компания, которая занимается модернизацией истребителей F-16, а также производит современные беспилотники и самолеты.