Туреччина після теракту в Анкарі вдарила по курдах в Іраку та Сирії – відео, фото

У Анкарі заявили, що продовжуватимуть бойові операції проти курдів

Фото: Міноборони Туреччини

Військово-повітряні сили Туреччини атакували позиції бойовиків Курдської робітничої партії (КРП) в Іраку та Сирії. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Оборонне відомство підкреслює, що повітряну операцію проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки". Внаслідок авіаударів знищено 32 цілі, що належали терористам.

Багатьох бойовиків вдалося нейтралізувати з щонайменшим ризиком для цивільного населення й навколишнього середовища, заявили у Міноборони Туреччини та запевнили, що операція буде продовжуватись.

#urgent

Turkish occupation aircraft are now targeting the Asayish center in the Halko and Antariya neighborhoods in the city of Qamishlo. #Rojava_Post pic.twitter.com/9mgPPVZKXB — Rojava Post (@Rojava_Post) October 23, 2024

Scenes from the barbaric Turkish bombing that targeted the city of Tal Rifaat N-Aleppo, which was crowded with civilians and led to the death of three civilians and the injury of 6 others.#Rojava_post pic.twitter.com/B3eR37gS4V — Rojava Post (@Rojava_Post) October 23, 2024