Туреччина після теракту в Анкарі вдарила по курдах в Іраку та Сирії – відео, фото
Військово-повітряні сили Туреччини атакували позиції бойовиків Курдської робітничої партії (КРП) в Іраку та Сирії. Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Оборонне відомство підкреслює, що повітряну операцію проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки". Внаслідок авіаударів знищено 32 цілі, що належали терористам.
Багатьох бойовиків вдалося нейтралізувати з щонайменшим ризиком для цивільного населення й навколишнього середовища, заявили у Міноборони Туреччини та запевнили, що операція буде продовжуватись.
#urgent— Rojava Post (@Rojava_Post) October 23, 2024
Turkish occupation aircraft are now targeting the Asayish center in the Halko and Antariya neighborhoods in the city of Qamishlo. #Rojava_Post pic.twitter.com/9mgPPVZKXB
Scenes from the barbaric Turkish bombing that targeted the city of Tal Rifaat N-Aleppo, which was crowded with civilians and led to the death of three civilians and the injury of 6 others.#Rojava_post pic.twitter.com/B3eR37gS4V— Rojava Post (@Rojava_Post) October 23, 2024
#Urgent— Rojava Post (@Rojava_Post) October 23, 2024
The Turkish occupation bombed the city of Kobani.
#Rojava_Post pic.twitter.com/z3iqXcS5PL
- 23 жовтня в Анкарі біля будівлі турецької аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc стався теракт з участю трьох бойовиків.
- Того ж дня міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив про загибель п'ятьох людей і понад 20 поранених. Турецькі спецпризначенці знищили двох терористів.