Туреччина після теракту в Анкарі вдарила по курдах в Іраку та Сирії – відео, фото
Фото: Міноборони Туреччини

Військово-повітряні сили Туреччини атакували позиції бойовиків Курдської робітничої партії (КРП) в Іраку та Сирії. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Оборонне відомство підкреслює, що повітряну операцію проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки". Внаслідок авіаударів знищено 32 цілі, що належали терористам. 

Багатьох бойовиків вдалося нейтралізувати з щонайменшим ризиком для цивільного населення й навколишнього середовища, заявили у Міноборони Туреччини та запевнили, що операція буде продовжуватись.

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