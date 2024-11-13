Сполучені Штати вдарили по союзниках Ірану у Сирії та Ємені

Винищувачі F-35C (Ілюстративне фото: Міноборони США)

З п’ятниці 8 листопада Центральне командування Збройних сил США завдало ударів по цілях угрупування хуситів у Ємені та по об’єктах у Сирії в межах місії з розгрому терористичної Ісламської держави. В обох країнах ці угрупування підтримуються Іраном, зазначають у повідомлені Міністерства оборони США.

9 та 10 листопада американські сили завдали авіаудари по числених сховищах зброї хуситів у підконтрольних угрупуванню районах Ємену, повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

"На цих об’єктах було різноманітне сучасне конвенційне озброєння, яке використовували підтримувані Іраном хусити для атак на американські та міжнародні військові й цивільні судна, які ходили в міжнародних водах у Червоному морі та Аденській затоці", – повідомив прессекретар.

Бойову роботу виконували Військово-повітряні та Військово-морські сили США, зокрема, залучалась і палубна модифікація багатоцільового винищувача п'ятого покоління F-35C.

Райдер зауважив, що США продовжать "давати зрозуміти хуситам, що їхні незаконні та безрозсудні напади матимуть наслідки".

Речник додав, що 11 листопада Центральне командування завдало ударів по дев'яти цілях у двох локаціях, пов'язаних з іранськими угрупуваннями в Сирії.

За словами чиновника, ці удари були завдані у відповідь на дві атаки на американський особовий склад у Сирії, що сталися 10 листопада по об'єкту підтримки місії Грін-Віллідж на північному сході країни.

В одній з цих атак по військових США був використаний БпЛА, а в другій був вогонь непрямим наведенням двома ракетами. Американці не постраждали в обох атаках.

Райдер зазначив, що удари США погіршать здатність підтримуваних Іраном угрупувань планувати та здійснювати майбутні атаки на сили Сполучених Штатів та коаліції, що проводять операції з розгрому ІДІЛ.

Голова Центрального командування генерал армії Майкл Ерік Курілла зазначив, що США "зроблять усе необхідне для захисту свого особового складу" у його зоні відповідальності.

"Наше повідомлення чітке. Напади на США та партнерів по коаліції в регіоні не допускатимуться. Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашого особового складу та партнерів по коаліції та відповіді на безрозсудні атаки", – зазначив військовий.