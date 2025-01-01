США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Йемен (Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA)

30 и 31 декабря Соединенные Штаты нанесли серию ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Удары были нанесены по объектам хуситов в Сане и прибрежных районах на территориях в Йемене, контролируемых группировкой.

Корабли и самолеты Военно-морских сил США атаковали командно-управленческий объект хуситов и объекты производства и хранения современного оружия, включая ракеты и БпЛА.

"Эти объекты использовались в операциях хуситов, таких, как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и в Аденском заливе", — говорится в заявлении.

Кроме того, американские самолеты уничтожили береговую радиолокационную станцию и семь крылатых ракет и ударных БпЛА над Красным морем.

В CENTCOM отметили, что в обоих инцидентах не было раненых среди американского персонала или повреждения оборудования.

Американские военные добавили, что эти удары являются частью усилий по снижению возможностей поддерживаемых Ираном хуситов в попытках угрожать региональным партнерам и торговым судам в регионе.

  • 8 ноября 2024 года США нанесли удары по целям группировки хуситов в Йемене и по объектам в Сирии в рамках миссии по разгрому Исламского государства.
  • 26 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по Йемену.
  • Военные страны утверждают, что целью ударов была "инфраструктура, используемая террористическим режимом хуситов для военной активности" в аэропорту Саны.
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