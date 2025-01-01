США завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені
30 та 31 грудня Сполучені Штати завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
Удари були завдані по об’єктах хуситів у Сані та прибережних районах на території в Ємені, яку контролює угрупування.
Кораблі та літаки Військово-морських сил США атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання сучасної зброї, включаючи ракети та БпЛА.
"Ці об’єкти використовувалися в операціях хуситів, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці", – йдеться у заяві.
Крім того, американські літаки знищили берегову радіолокаційну станцію та сім крилатих ракет і ударних БпЛА над Червоним морем.
В CENTCOM зазначили, що в обох інцидентах не було поранених серед американського персоналу чи пошкоджень обладнання.
Американські військові додали, що ці удари є частиною зусиль на зниження можливостей підтримуваних Іраном хуситів у спробах загрожувати регіональним партнерам і торговим суднам у регіоні.
CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024
U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.
On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7
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