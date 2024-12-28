В ООН заявили, що Ізраїль вдарив по аеропорту в Ємені, коли там сідав цивільний літак

Аеропорт Сани (Фото: Yahya Arhab/EPA)

Ізраїльська авіація завдала удару по аеропорту в столиці Ємену, коли цивільний Airbus 320 із сотнями пасажирів приземлявся, а делегація Організації об’єднаних націй чекала на від’їзд. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на головного гуманітарного представника ООН у Ємені Джулієна Харнейса.

Він розповів, що два авіаудари в четвер, 26 грудня, зачепили його і ще близько 15 осіб, які перебували у VIP-залі міжнародного аеропорту в Сані, включаючи голову Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Аданома Гебреїсуса.

Харнейс додав, що було зруйновано диспетчерську вежу аеропорту, коли літак авіакомпанії Yemenia Airways виконував руління після приземлення.

"На щастя, цей літак зміг безпечно приземлитися і пасажири змогли вийти, але все могло бути набагато гірше", – наголосив представник ООН.

Він додав, що один авіаудар прийшовся приблизно в 300 метрах на південь від VIP-зали, а інший – в 300 метрах на північ, в той час, як близько п'яти членів команди ООН перебували за межами будівлі.

"Очевидно, що не було жодних ознак потенційних авіаударів, але ми не можемо пригадати, коли востаннє в Сані були авіаудари у світлий час доби", – сказав Харнейс на брифінгу в столиці Ємену.

Представник організації додав, унаслідок удару загинули щонайменше три людини й десятки отримали поранення. Серед поранених був член екіпажу гуманітарної авіаслужби ООН, який мав вивезти з Сани делегацію ООН у складі близько 20 осіб. Чоловік отримав серйозне поранення ноги від осколків і втратив багато крові.

Після авіаударів співробітники служби безпеки ООН вивели делегацію з VIP-будівлі й розмістили в п'ятьох броньованих автомобілях, де вони чекали близько 40 хвилин, щоб з'ясувати, що сталося, і надати допомогу пораненому члену екіпажу.

Пораненого доставили до лікарні в Сані й прооперували, решта членів делегації провели ніч у приміщенні ООН. Літак з делегацією зміг вилетіти до Йорданії в п'ятницю в другій половині дня.

Фото: Yahya Arhab/EPA