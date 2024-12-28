В ООН заявили, что Израиль ударил по аэропорту в Йемене, когда там садился самолет

Аэропорт Саны (Фото: Yahya Arhab/EPA)

Израильская авиация нанесла удар по аэропорту в столице Йемена, когда гражданский Airbus 320 с сотнями пассажиров приземлялся, а делегация Организации объединенных наций ожидала отъезда. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на главного гуманитарного представителя ООН в Йемене Джулиена Харнейса.

Он рассказал, что два авиаудара в четверг, 26 декабря, затронули его и еще около 15 человек, находившихся в VIP-зале международного аэропорта в Сане, включая главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

Харнейс добавил, что была разрушена диспетчерская башня аэропорта, когда самолет авиакомпании Yemenia Airways выполнял руление после приземления.

"К счастью, этот самолет смог безопасно приземлиться и пассажиры смогли выйти, но все могло быть гораздо хуже", – подчеркнул представитель ООН.

Он добавил, что один авиаудар пришелся примерно в 300 метрах к югу от VIP-зала, а другой – в 300 метрах к северу, в то время как около пяти членов команды ООН находились за пределами здания.

"Очевидно, что не было никаких признаков потенциальных авиаударов, но мы не можем вспомнить, когда в Сане были авиаудары в светлое время суток", — сказал Харнейс на брифинге в столице Йемена.

Представитель организации добавил, в результате удара погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения. Среди раненых был член экипажа гуманитарной авиаслужбы ООН, который должен был вывезти из Саны делегацию ООН в составе около 20 человек. Мужчина получил серьезное ранение ноги от осколков и потерял много крови.

После авиаударов сотрудники службы безопасности ООН вывели делегацию из VIP-здания и разместили в пяти бронированных автомобилях, где они ждали около 40 минут, чтобы выяснить, что произошло, и оказать помощь раненому члену экипажа.

Раненого доставили в больницу в Сане и прооперировали, остальные члены делегации провели ночь в помещении ООН. Самолет с делегацией смог вылететь в Иорданию в пятницу во второй половине дня.

Фото: Yahya Arhab/EPA