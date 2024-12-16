Израиль нанес удары по сирийскому побережью Тартуса. Там российская база – видео

В городе Тартус находится российская военно-морская база. Однако неизвестно, была ли именно эта база основной целью израильского удара

Скриншот с видео

Армия обороны Израиля в ночь на 16 декабря нанесла удары по сирийскому прибрежному городу Тартус, где расположена российская военно-морская база. Об этом сообщает Times of Israel.

Сообщается, что израильские удары были ориентированы на военные объекты.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, эти атаки стали одними из самых мощных в регионе с момента начала израильских авиаударов по Сирии в 2012 году.

"Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения противовоздушной обороны и составы ракет класса "земля-земля"", – говорится в сообщении.

פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס – בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Спутниковые снимки подтверждают вывод. Также есть видео, как россияне уезжают из Сирии.

Уже 14 декабря украинская разведка заявила, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймими, потому что боятся огневого поражения их колонны.