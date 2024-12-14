В Сирии РФ не может эвакуировать сотни военных и просит гарантии неприкосновенности – ГУР

Разведка сообщает, что процессом вывода россиян пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают триколор на свои колонны как прикрытие

Сирія (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

В Сирии сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс к авиабазе в Хмеймиме, потому что боятся огневого поражения их колонны. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что процессом вывода россиян из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки: вешают российский флаг на свои колонны как прикрытие для беспрепятственного передвижения, в том числе по трассе М4.

Полковник российской армии Дмитрий Мотренко по поручению "высших вождей" проводил переговоры с представителями военных контингентов других государств в Сирии, сообщают в ГУР.

В частности, он "выпрашивал" гарантии неприкосновенности для солдат, ожидающих в районе аэродрома Т4.

Между тем, сообщает разведка, в Сирии появились наемники из так называемых частных военных компаний РФ, в частности, "Африканского корпуса". Их задача – защищать подразделения РФ, двигающиеся из глубины Сирии к базам на побережье.

13 декабря около 1000 российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм, отметили в ГУР.

Разведка добавила, что к операции по эвакуации российского военного контингента из Сирии государство-агрессор планирует привлечь еще не менее 25 военно-транспортных самолетов – перебрасывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в Ростов-на-Дону, Чкаловск и Владивосток.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".

Спутниковые снимки подтверждают вывод. Также есть видео, как россияне выезжают из Сирии.

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