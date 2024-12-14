У Сирії РФ не може евакуювати сотні військових і випрошує гарантії недоторканності – ГУР

Розвідка повідомляє, що процесом виведення росіян користуються деякі збройні угруповання: вішають триколор на свої колони як прикриття

Сирія (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

У Сирії сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, тому що бояться вогневого ураження їхньої колони. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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Зазначається, що процесом виведення росіян із Сирії користуються деякі збройні угруповання: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.

Полковник російської армії Дмитро Мотренко за дорученням "вищих вождів" проводив переговори із представниками військових контингентів інших держав у Сирії, повідомляють у ГУР.

Зокрема, він "випрошував" гарантії недоторканності для солдатів, які очікують у районі аеродрому Т4.

Тим часом, повідомляє розвідка, у Сирії з’явилися найманці із так званих приватних військових компаній РФ, зокрема "Африканського корпусу". Їхня задача – захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі.

13 грудня близько 1000 російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма, зазначили в ГУР.

Розвідка додала, що до операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків – перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до Ростова-на-Дону, Чкаловська та Владивостока.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають з Дамаска і залишили кілька баз у Сирії.

8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".

Супутникові знімки підтверджують виведення. Також є відео, як росіяни виїжджають із Сирії.

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