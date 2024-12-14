"Це було для багатьох неочікувано. Успіх тих, хто воював з режимом Асада, був забезпечений їхніми скоординованими діями, вони пішли одразу з трьох напрямків... Це геніально обраний момент в часі, – каже в інтервʼю LIGA.net ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. – Скоріше за все, буде обрана модель обмеженої легітимності для перехідного уряду Сирії, оскільки в нього входять ті, хто в багатьох країнах визначаються як терористичні організації".

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Що чекає на Сирію і весь Близький Схід після повалення режиму Асада, чи збереже Росія контроль над військовими базами в Середземному морі, чи виведе Дональд Трамп американські війська з Сирії та чому Туреччина має чудовий шанс стати найважливішим газовим хабом у світі — про це і не тільки в новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

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