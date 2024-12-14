"Это было для многих неожиданно. Успех воевавших с режимом Асада был обеспечен их скоординированными действиями, они шли сразу из трех направлений... Это гениально выбранный момент во времени, – говорит в интервью LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Скорее всего, будет выбрана модель ограниченной легитимности для переходного правительства Сирии, поскольку в него входят те, кто во многих странах определяются как террористические организации".

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Что ждет Сирию и весь Ближний Восток после свержения режима Асада, сохранит ли Россия контроль над военными базами в Средиземном море, выведет ли Дональд Трамп американские войска из Сирии и почему Турция имеет отличный шанс стать важнейшим газовым хабом в мире – об этом и не только в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

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