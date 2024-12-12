З'явилося відео, як російські війська тікають із Сирії
З'явились кадри, як російські військовослужбовці, що брали участь в інтервенції у Сирію, тікають після повалення режиму Башара Асада. Відповідне відео опублікував керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
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10 грудня у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що для виведення військ із Сирії росіяни використовують караван військово-транспортних літаків, на які завантажують залишки армії, зброї та техніки.
Держава-агресор також залучає додаткові кораблі до операції з відступу із Сирії. В операції під назвою "Сирійський відступ" беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".
- 27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада у західній частині провінції Алеппо.
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- 2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають із Дамаска і залишили кілька баз у Сирії.
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