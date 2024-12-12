З'явились кадри, як російські військовослужбовці, що брали участь в інтервенції у Сирію, тікають після повалення режиму Башара Асада. Відповідне відео опублікував керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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10 грудня у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що для виведення військ із Сирії росіяни використовують караван військово-транспортних літаків, на які завантажують залишки армії, зброї та техніки.

Держава-агресор також залучає додаткові кораблі до операції з відступу із Сирії. В операції під назвою "Сирійський відступ" беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".