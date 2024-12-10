ГУР: Росія залучила караван військово-транспортних літаків, щоб забратися із Сирії
Для виведення військ з Сирії росіяни використовують караван військово-транспортних літаків, на які завантажують залишки армії, зброї та техніки. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
За даними розвідників, з авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловській" та "Приволзькій".
Держава-агресор також залучає додаткові кораблі до операції з відступу з Сирії. Зокрема, в Балтійську підготували до виходу в Тартус суховантаж "Sparta II" та великий десантний корабель "Александр Шабалін". Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі Північного флоту Росії "Александр Отраковський" та "Іван Грєн".
У операції під назвою "Сирійський відступ" також беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".
У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна, і вже прибули кілька сотень російських спецпризначенців для забезпечення безпеки відступу, зазначили в ГУР.
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- 2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають із Дамаска і залишили кілька баз у Сирії.
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- ГУР повідомило, що Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття.