ГУР: Росія залучила караван військово-транспортних літаків, щоб забратися із Сирії

Росія активізує відступ з Сирії, залучаючи флот та авіацію, а також демонтує військове обладнання в порту Тартус

Ан-124 ВПС РФ (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Для виведення військ з Сирії росіяни використовують караван військово-транспортних літаків, на які завантажують залишки армії, зброї та техніки. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідників, з авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловській" та "Приволзькій".

Держава-агресор також залучає додаткові кораблі до операції з відступу з Сирії. Зокрема, в Балтійську підготували до виходу в Тартус суховантаж "Sparta II" та великий десантний корабель "Александр Шабалін". Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі Північного флоту Росії "Александр Отраковський" та "Іван Грєн".

У операції під назвою "Сирійський відступ" також беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".

У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна, і вже прибули кілька сотень російських спецпризначенців для забезпечення безпеки відступу, зазначили в ГУР.