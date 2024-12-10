ГУР: Россия убирается из Сирии, используя караван военнотранспортных самолетов

Россия активизирует отступление из Сирии, привлекая флот и авиацию, а также демонтирует военное оборудование в порту Тартус

Ан-124 ВВС РФ (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Для вывода войск из Сирии россияне используют караван военнотранспортных самолетов, на которые загружают остатки армии, оружия и техники. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным разведчиков, с авиабазы Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

Государство-агрессор также привлекает дополнительные корабли для операции по отступлению из Сирии. В частности, в Балтийске подготовили к выходу в Тартус сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин". Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли Северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Грен".

В операции под названием "Сирийское отступление" также принимают участие враждебные фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

В порту Тартуса россияне производят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества, и уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления, отметили в ГУР.