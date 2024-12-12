Появились кадры, как российские военнослужащие, которые принимали участие в интервенции в Сирию, бегут после свержения режима Башара Асада.

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10 декабря в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что для вывода войск из Сирии россияне используют караван военно-транспортных самолетов, на которые загружают остатки армии, оружия и техники.

Государство-агрессор также привлекает дополнительные корабли к операции по отступлению из Сирии. В операции под названием "Сирийское отступление" участвуют вражеские фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".