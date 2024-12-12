Появилось видео, как российские войска бегут из Сирии
Появились кадры, как российские военнослужащие, которые принимали участие в интервенции в Сирию, бегут после свержения режима Башара Асада.
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10 декабря в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что для вывода войск из Сирии россияне используют караван военно-транспортных самолетов, на которые загружают остатки армии, оружия и техники.
Государство-агрессор также привлекает дополнительные корабли к операции по отступлению из Сирии. В операции под названием "Сирийское отступление" участвуют вражеские фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".
- 27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.
- Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо.
- 2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.