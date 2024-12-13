Супутникові знімки зафіксували, як Росія виводить війська з Сирії – фото
Супутникові знімки Maxar Technologies і Planet Labs підтверджують, що Росія почала виведення військ зі своїх баз у Сирії. Про це повідомляють CNN та Financial Times.
Супутникові знімки авіабази Хмеймі демонструють прибуття кількох вантажних літаків. Серед них – Ан-124, найбільші у світі вантажні літаки, здатні перевозити до 150 тонн, а також три транспортні Іл-76. Крім того, на базі помічено три менші вантажні літаки Ан-32 і один Ан-72. На літаках видно відкриті носові відсіки, призначені для завантаження важкого обладнання.
Аналітики Maxar зафіксували, як російські військові розбирають ударний вертоліт Ка-52, і припускають, що його готують до завантаження. Також експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, які, ймовірно, теж готуються до відправлення назад у Росію.
До того ж на знімках Maxar видно російські кораблі, які рухаються Середземним морем від берегів Сирії.
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