Супутникові знімки зафіксували, як Росія виводить війська з Сирії – фото

Фото: Maxar\Financial Times

Супутникові знімки Maxar Technologies і Planet Labs підтверджують, що Росія почала виведення військ зі своїх баз у Сирії. Про це повідомляють CNN та Financial Times.

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Супутникові знімки авіабази Хмеймі демонструють прибуття кількох вантажних літаків. Серед них – Ан-124, найбільші у світі вантажні літаки, здатні перевозити до 150 тонн, а також три транспортні Іл-76. Крім того, на базі помічено три менші вантажні літаки Ан-32 і один Ан-72. На літаках видно відкриті носові відсіки, призначені для завантаження важкого обладнання.

Фото: Maxar\Financial Times

Аналітики Maxar зафіксували, як російські військові розбирають ударний вертоліт Ка-52, і припускають, що його готують до завантаження. Також експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, які, ймовірно, теж готуються до відправлення назад у Росію.

До того ж на знімках Maxar видно російські кораблі, які рухаються Середземним морем від берегів Сирії.

Фото: Maxar\Financial Times

Фото: Maxar\Financial Times

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають із Дамаска і залишили кілька баз у Сирії.

8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".