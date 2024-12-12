Bloomberg: Росія наближається до угоди з новою владою Сирії щодо збереження баз
Росія наближається до домовленості з новим керівництвом Сирії про збереження двох життєво важливих військових баз на Близькому Сході, що є ключовою метою Кремля після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників у РФ, Європі та на Близькому Сході, обізнаних з цим питанням.
Ведуться переговори про те, щоб російські сили залишилися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі, заявили співрозмовники.
Представник РФ сказав, що Міністерство оборони Росії вважає, що має неофіційну домовленість з бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", яке очолило наступ на режим Асада, що може залишатися на сирійських базах.
Ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії, попередив він. Перевірити інформацію в офіційних осіб перехідного уряду в Сирії не вдалося, пише Bloomberg.
У матеріалі йдеться, що військово-морська база в Тартусі є єдиним хабом Росії на Середземному морі. Аеродром використовується росіянами для забезпечення операцій в Африці.
Падіння режиму Асада фактично нівелювало 49-річну оренду баз, які Росія отримала у 2017 році – через два роки після того, як російський диктатор Володимир Путін посилив своїми військами урядові сили Сирії.
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