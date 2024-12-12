Bloomberg: Россия приближается к соглашению с новыми властями Сирии о сохранении баз

Падение режима Асада фактически нивелировало 49-летнюю аренду баз, которые Россия получила в 2017 году

Владимир Путин в Сирии в 2017 году (Фото: ресурс оккупантов)

Россия приближается к договоренности с новым руководством Сирии о сохранении двух жизненно важных военных баз на Ближнем Востоке, что является ключевой целью Кремля после падения режима Башара Асада. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников в РФ, Европе и на Ближнем Востоке, осведомленных в этом вопросе.

Ведутся переговоры о том, чтобы российские силы остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме, заявили собеседники.

Представитель РФ сказал, что Министерство обороны России считает, что имеет неофициальную договоренность с боевой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавившей наступление на режим Асада, что может оставаться на сирийских базах.

Ситуация по-прежнему может измениться на фоне нестабильности в Сирии, предупредил он. Проверить информацию у официальных лиц переходного правительства в Сирии не удалось, пишет Bloomberg.

В материале говорится, что военно-морская база в Тартусе является единственным хабом России на Средиземном море. Аэродром используется россиянами для обеспечения операций в Африке.

Падение режима Асада фактически нивелировало 49-летнюю аренду баз, полученных Россией в 2017 году – через два года после того, как российский диктатор Владимир Путин усилил своими войсками правительственные силы Сирии.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".