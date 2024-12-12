ГУР: Російські військові пиячать та мародерять в очікуванні евакуації з баз у Сирії
Залишки військового контингенту Росії з найвіддаленіших регіонів Сирії стягуються до баз, де військові пиячать та мародерять в очікуванні свого рейсу. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними української розвідки, російських військових звозять на морську базу в Тартусі та авіаційну базу в Хмеймімі.
"Ті росіяни, хто дістався до місць евакуації, як правило, пиячать та мародерять в очікуванні свого рейсу", – йдеться у повідомленні.
Між Хмеймімом та російськими аеродромами щодня курсують по чотири-п’ять військово-транспортних літаків.
Для вивезення озброєння та військової техніки з Сирії до бази в Тартусі продовжують перехід кораблі держави-агресора "Іван Грен" та "Олександр Остраковський". Зараз вони у Норвезькому морі, за кілька днів заплановане проходження кораблів Ла-Маншем.
До сирійського порту рухається також російський суховантаж Sparta, який вийшов з міста Балтійськ. Судно Sparta II, яке вийшло із Санкт-Петербурга, також планують залучати до вивезення військової техніки із Сирії.
В ГУР зазначили, що командувач російським контингентом генерал-полковник Олександр Чайко наказав ремонтувати вивезену із Сирії військову техніку.
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