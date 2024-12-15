После свержения режима Асада из Турции в Сирию вернулись более 7600 сирийцев

Сирия (Фото: ЕРА/ATEF SAFADI)

По состоянию на 14 декабря более 7600 сирийских мигрантов пересекли турецко-сирийскую границу в течение пяти дней после свержения режима Башара Асада, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

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При этом, в период с 6 по 8 декабря, еще до падения режима, только 726 сирийцев вернулись из Турции в Сирию за три дня.

Уже через пять дней после свержения диктаторского режима Асада в Сирию вернулся 7621 сириец.

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

13 декабря стало известно, что Украина, мировой производитель и экспортер зерна и масличных культур, готова поставлять продовольствие в Сирию после падения режима Башара Асада.

14 декабря Дания ввела финансовую программу для сирийских беженцев, добровольно возвращающихся в Сирию. Взрослым выплачивается 200 000 датских крон (около 26 818 евро), а на каждого ребенка – 50 000 крон (приблизительно 6700 евро).