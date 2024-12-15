Після повалення режиму Асада з Туреччини до Сирії повернулися понад 7600 сирійців

8 грудня сирійські повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада

Сирія (Фото: ЕРА/ATEF SAFADI)

Станом на 14 грудня понад 7600 сирійських мігрантів перетнули турецько-сирійський кордон протягом п'яти днів після повалення режиму Башара Асада, щоб повернутися додому. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Водночас у період з 6 до 8 грудня, ще перед падінням режиму, лише 726 сирійців повернулися з Туреччини до Сирії за три дні.

Вже за п'ять днів після повалення диктаторського режиму Асада до Сирії повернулися 7621 сирієць.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

13 грудня стало відомо, що Україна, світовий виробник та експортер зерна та олійних культур, готова постачати продовольство до Сирії після падіння режиму Башара Асада.

14 грудня Данія запровадила фінансову програму для сирійських біженців, які добровільно повертаються до Сирії. Дорослим виплачують 200 000 данських крон (близько 26 818 євро), а на кожну дитину – 50 000 крон (приблизно 6700 євро).