Зеленський доручив налагодити постачання продовольства до Сирії й пояснив, чому це важливо Україні

Що спокійнішою буде ситуація в таких регіонах – то активніше світ зможе допомагати Україні, вважає український лідер

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський доручив уряду налагодити постачання продовольства до Сирії. Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні.

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За його словами, після доповідей урядовців влада погодила дії щодо Сирії: насамперед йдеться про гуманітарну та безпекову допомогу – те, як Україна може допомогти стабілізації у Сирії.

"Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир", – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що Україна готова допомогти Сирії запобігти продовольчій кризі, зокрема завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" (Grain from Ukraine).

Голова держави доручив уряду налагодити постачання продовольства до Сирії у співпраці з міжнародними організаціями й партнерами, які можуть посприяти цьому.

"І ми закликаємо всіх у світі зараз приєднатися до стабілізаційних зусиль заради того, щоб війна, понад десятиліття тому розпалена в Сирії – розпалена за участі Ірану, Росії, – щоб ця війна нарешті припинилася", – підсумував український лідер.

Напередодні, 13 грудня, міністр сільського господарства Віталій Коваль підтвердив агенції Reuters, що Україна готова постачати продовольство до Сирії після падіння режиму Башара Асада.