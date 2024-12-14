Між подіями у Сирії та Україні є "реальна взаємозалежність", цей регіон є життєво важливим для українців, заявив міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін у відеоінтерв'ю LIGA.net.

За його словами, Чорноморська безпека впливатиме на безпеку сирійського регіону й навпаки.

Також важливим для України є й те, що інтереси всіх міжнародних гравців у цьому регіоні "зав'язані в один вузол", зазначив експосадовець.

"І коли почнеться складна, дуже цинічна торгівля і переговори (зокрема з російським режимом, але не тільки), фактично можливі розміни між дуже-дуже асиметричними питаннями. В тому числі й стосовно цього регіону. І тому ми маємо розуміти, що відбувається в цьому регіоні", – пояснив Клімкін.

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27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Уже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім". Супутникові знімки підтверджують виведення. Також є відео, як росіяни виїжджають із Сирії.

Уже 14 грудня українська розвідка заявила, що сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, тому що бояться вогневого ураження їхньої колони.