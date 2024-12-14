"Будут очень циничная торговля и переговоры". Климкин объяснил, чем Сирия важна Украине
Между событиями в Сирии и Украине есть "реальная взаимозависимость", этот регион жизненно важен для украинцев, заявил министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин в видеоинтервью LIGA.net .
По его словам, Черноморская безопасность будет влиять на безопасность сирийского региона и наоборот.
Также важно для Украины и то, что интересы всех международных игроков в этом регионе "завязаны в один узел", отметил экс-чиновник.
"И когда начнется сложная, очень циничная торговля и переговоры (в том числе с российским режимом, но не только) фактически возможны размены между очень-очень асимметричными вопросами. В том числе и по этому региону. И поэтому мы должны понимать, что происходит в этом регионе", – объяснил Климкин.
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