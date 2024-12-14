Между событиями в Сирии и Украине есть "реальная взаимозависимость", этот регион жизненно важен для украинцев, заявил министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин в видеоинтервью LIGA.net .

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По его словам, Черноморская безопасность будет влиять на безопасность сирийского региона и наоборот.

Также важно для Украины и то, что интересы всех международных игроков в этом регионе "завязаны в один узел", отметил экс-чиновник.

"И когда начнется сложная, очень циничная торговля и переговоры (в том числе с российским режимом, но не только) фактически возможны размены между очень-очень асимметричными вопросами. В том числе и по этому региону. И поэтому мы должны понимать, что происходит в этом регионе", – объяснил Климкин.

Посмотреть видеоверсию можно в начале новости или на Youtube по этой ссылке.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Спутниковые снимки подтверждают вывод. Также есть видео, как россияне уезжают из Сирии.

Уже 14 декабря украинская разведка заявила, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймими, потому что боятся огневого поражения их колонны.