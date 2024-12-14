Зеленский поручил наладить поставки продовольствия в Сирию и объяснил, почему это важно

Чем спокойнее ситуация будет в таких регионах – тем активнее мир сможет помогать Украине, считает украинский лидер

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил правительству наладить поставки продовольствия в Сирию. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

По его словам, после докладов чиновников власти согласовали действия по Сирии: в первую очередь речь идет о гуманитарной и безопасности – то, как Украина может помочь стабилизации в Сирии.

"Для Украины это важно: чем спокойнее будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир", – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что Украина готова помочь Сирии предотвратить продовольственный кризис, в частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine).

Глава государства поручил правительству наладить поставки продовольствия в Сирию в сотрудничестве с международными организациями и партнерами, которые могут помочь этому.

"И мы призываем всех в мире сейчас подключиться к стабилизационным усилиям ради того, чтобы война, более десяти лет назад разожженная в Сирии – разожженная при участии Ирана, России, – чтобы эта война наконец-то прекратилась", – подытожил украинский лидер.

Накануне, 13 декабря, министр сельского хозяйства Виталий Коваль подтвердил агентству Reuters, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после падения режима Башара Асада.