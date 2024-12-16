Ізраїль завдав ударів по сирійському узбережжю Тартуса. Там російська база – відео
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Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 16 грудня завдала ударів по сирійському прибережному місту Тартус, де розташована російська військово-морська база. Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомляється, що ізраїльські удари були спрямовані на військові об'єкти.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, ці атаки стали одними з найпотужніших у регіоні з моменту початку ізраїльських авіаударів по Сирії у 2012 році.

"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включно з підрозділами протиповітряної оборони й складами ракет класу "земля-земля"", – йдеться у повідомленні.

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