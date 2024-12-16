Ізраїль завдав ударів по сирійському узбережжю Тартуса. Там російська база – відео

У місті Тартус розташована російська військово-морська база. Однак невідомо, чи була саме ця база основною ціллю ізраїльського удару

Скриншот з відео

Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 16 грудня завдала ударів по сирійському прибережному місту Тартус, де розташована російська військово-морська база. Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомляється, що ізраїльські удари були спрямовані на військові об'єкти.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, ці атаки стали одними з найпотужніших у регіоні з моменту початку ізраїльських авіаударів по Сирії у 2012 році.

"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включно з підрозділами протиповітряної оборони й складами ракет класу "земля-земля"", – йдеться у повідомленні.

פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס – בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Уже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім". Супутникові знімки підтверджують виведення. Також є відео, як росіяни виїжджають із Сирії.

Уже 14 грудня українська розвідка заявила, що сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, тому що бояться вогневого ураження їхньої колони.