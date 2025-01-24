В США начались массовые депортации. Арестованы свыше 500 нелегалов – фото

Арестованы 538 нелегалов, среди них есть и те, кто подозревается в преступлениях

Депортация в США (Фото: x.com/PressSec)

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов в США. Фото она поделилась в соцсети.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Она отметила, что 24 января в США начались депортационные рейсы нелегальных мигрантов после подписания соответствующих указов президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп посылает решительное и четкое сообщение всему миру: если вы нелегально въедете в Соединенные Штаты Америки, вас ожидают серьезные последствия", – написала Ливитт.

По ее словам, уже арестованы 538 нелегальных "иммигрантов-преступников". Среди них подозреваемый в терроризме, четыре члена банды Tren de Aragua и нескольких нелегалов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Сотни нелегалов депортируют из США на военных самолетах, отметила представитель Белого дома. Ливитт назвала происходящее "крупнейшей в истории" операцией по депортации нелегальных мигрантов и отметила, что она движется "полным ходом".

18 ноября 2024 года сообщалось, что Трамп может начать депортацию нелегалов с участием военных и объявить в США чрезвычайное положение.

21 января 2025 года Трамп ограничил автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов". Уже 23 января суд временно заблокировал этот указ, но Трамп заявил о подаче апелляции.

Трамп подписал указ о признании хуситов террористической организацией.