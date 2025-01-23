WP: Трамп готовится направить на южную границу 10 000 военных

Граница (Фото: Luis Torres / EPA)

Президент США Дональд Трамп готовится направить около 10 000 военных к южной границе, где они будут поддерживать агентов пограничного патруля в соответствии с новыми приказами. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ Погранично-таможенной службы США.

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В указе говорится о блокировании въезда мигрантов на том основании, что они проезжали через страны, где распространены инфекционные заболевания, без ссылки на какую-либо конкретную угрозу здоровью.

Пентагон отправит не менее 1500 дополнительных военнослужащих на южную границу, что может стать первой из нескольких волн развертывания, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Роберт Салезес. Эти силы поддержат около 2500 человек, которые уже были там.

Другие военнослужащие будут пилотировать военные самолеты, чтобы помочь Министерству национальной безопасности депортировать уже находящихся под стражей мигрантов, добавил Салезес.

"Это только начало", – сказал он в заявлении в среду вечером.

WP напомнила, что во время пандемии коронавируса администрация Трампа использовала закон о здравоохранении, чтобы закрыть доступ искателям убежища на границах США. На этот раз официальные лица Белого дома не назвали конкретную болезнь, обратившись в экстренные органы с аргументом, что мигранты могут быть носителями различных заболеваний.

Отдельным распоряжением Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе и поручил Пентагону поддержать Погранично-таможенную службу США, отправив туда войска, беспилотные летательные аппараты и другие ресурсы и одновременно возобновив строительство пограничной стены.

20 января во время инаугурации Трамп пообещал установить режим чрезвычайной ситуации на южной границе США.

21 января американский президент подписал указ, предусматривающий пересмотр процедуры предоставления гражданства детям, рожденным на территории страны.