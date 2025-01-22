Панама обратилась в ООН из-за заявления Трампа о возвращении канала под контроль США

Панамский канал (Фото: Bienvenido Velasco/EPA)

Панама направила Организации объединенных наций письмо с предупреждением о заявлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время инаугурационной речи о возвращении Панамского канала под контроль США. Об этом сообщило агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с соответствующим письмом.

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Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба отметил, что в соответствии с основополагающим Уставом ООН страны "в своих международных отношениях должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

Письмо было адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и распространено среди 15 членов Совета безопасности.

Повторяя свою угрозу возобновить американский контроль над каналом, Трамп 20 января обвинил Панаму в нарушении соглашения и передаче его в эксплуатацию Китаю. Панамское правительство эти слова решительно отвергло.

"Мы не отдали это Китаю. Мы отдали это Панаме, и мы забираем это обратно", – сказал Трамп лишь через несколько минут после того, как принял присягу на второй четырехлетний срок.

Альфаро де Альба также поделился словами президента Панамы Хосе Рауля Мулино, отвергшего высказывание Трампа.

"Диалог – это всегда способ прояснить упомянутые моменты, не подрывая наше право, полный суверенитет и право собственности на наш канал", – сказал Мулино.

США в большинстве своем построили Панамский канал и управляли территорией вокруг него на протяжении десятилетий. Однако в 1977 году США и Панама подписали два соглашения, проложившим путь к возвращению канала под полный контроль Панамы. США передали канал Панаме в 1999 году после периода совместного управления.

СПРАВКА. Панамский канал – это водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны и являющийся одним из важнейших судоходных путей для мировой торговли. США взяли на себя строительство канала в начале XX века и контролировали его до конца 1999 года. Канал очень важен для экономики Панамы (3,1% ВВП) и глобальной торговли (2,5%). Это важный маршрут поставки LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.