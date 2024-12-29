WP: В команде Трампа объяснили его заявления о Канаде, Гренландии и Панаме

Анонимный чиновник отметил, что Трамп знает на какие рычаги нужно давить, и сейчас он в том положении, чтобы это делать

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа заявили, что его недавние высказывания о Гренландии и Канаде – часть более широкой стратегии. Об этом сообщила пресс-секретарь переходного периода Трампа Анна Келли, передает The Washington Post.

"Мировые лидеры собираются за столом переговоров, потому что президент Трамп уже выполняет свое обещание "Сделать Америку снова сильной". Когда он официально вступит в должность, иностранные государства дважды подумают, прежде чем обворовывать нашу страну. Америку снова будут уважать, и весь мир станет безопаснее", – заявила она.

Келли добавила, что комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме связаны воедино всеобъемлющей миссией противодействия России и Китаю.

По словам неназванного чиновника, эти заявления не просто небрежность, в них есть "целостная соединительная нить". Трамп знает, за какие рычаги нужно тянуть и какие есть ограничения. И сейчас он находится в положении власти, чтобы использовать эти рычаги, отметил собеседник.