Дания выделит миллиарды на оборону Гренландии после заявления Трампа о контроле острова

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: x.com/troelslundp)

Правительство Дании значительно увеличит расходы на оборону Гренландии на фоне заявлений будущего президент США Дональда Трампа о желании купить остров. Об этом сообщают Jyllands-Posten и DR.dk.

"Мы много лет не инвестировали в Арктику в достаточном объеме, теперь мы планируем более сильное присутствие", — сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Поего словам, пакет помощи представляет собой "двузначную сумму в миллиардах крон" или же минимум $1,5 млрд. Он назвал момент объявления помощи "иронией судьбы".

Поульсен отметил, что благодаря пакету помощи удастся купить два инспекционных корабля класса "Тетида", два дрона дальнего радиуса действия и две дополнительные собачьих упряжки для патруля "Сириус".

Вдобавок к этому Дания планирует увеличить численность персонала Арктического командования в столице Нууке и модернизировать один из трех основных гражданских аэропортов Гренландии, чтобы он смог принимать истребители F-35.