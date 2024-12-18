Разведка Дании: Риск военного противостояния в Арктике вырос из-за агрессии России
Датская служба военной разведки предупредила о повышенном риске военной конфронтации в Арктике из-за "угрожающего поведения России". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет службы.
Утверждается, что в отчете говорится о распространении напряжения в сфере безопасности и на Арктику. Так как Россия применяет "более рискованный подход" и минимальным образом сотрудничает с международным сообществом.
"Россия отдает региону приоритетное значение и будет демонстрировать силу посредством агрессивного и угрожающего поведения, что повлечет за собой больший риск эскалации, чем ранее наблюдалось в Арктике", – сказано в докладе.
В документе говорится и о том, что Россия может предоставить Китаю больший доступ к Арктике, хоть и неохотно. Китай, в свою очередь, может воспользоваться этим, чтобы укрепить роль в регионе и продвигать планы "по созданию военного присутствия".
Отмечается, что у Арктики важное военно-стратегическое значение. В этом районе базируются атомные подлодки, которые в случае необходимости могут наносить удары по большей части Северной Америки, Европы и России.
Кроме того, кратчайший путь между Россией и США – Северный полюс. В потенциальном военном сценарии не исключается, что баллистические ракеты могут пролетать над Северным полюсом на пути к военным целям.
В Гренландии расположена авиабаза "Питуффик", которая является важным компонентом системы раннего предупреждения о баллистических ракетах США.
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