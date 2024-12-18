Розвідка Данії: Ризик військового протистояння в Арктиці зріс через агресію Росії

В Арктиці базуються атомні підводні човни, в зоні поразки яких більшість США, Росії та Європи

Атомний підводний човен Росії в Арктиці (Фото: росЗМІ)

Данська служба військової розвідки попередила про підвищений ризик військової конфронтації в Арктиці через загрозливу поведінку Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на щорічний звіт служби.

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Стверджується, що у звіті йдеться про поширення напруги у сфері безпеки й на Арктику. Оскільки Росія застосовує "більш ризикований підхід" і мінімально співпрацює з міжнародною спільнотою.

"Росія віддає регіону пріоритетне значення і демонструватиме силу за допомогою агресивної та загрозливої поведінки, що спричинить більший ризик ескалації, ніж раніше спостерігалося в Арктиці", – йдеться в доповіді.

У документі йдеться і про те, що Росія може надати Китаю більшого доступу до Арктики, хоч і неохоче. Китай своєю чергою може скористатися цим, щоб зміцнити роль у регіоні та просувати плани щодо створення військової присутності.

Зазначається, що Арктика має важливе військово-стратегічне значення. У цьому районі базуються атомні підводні човни, які в разі потреби можуть завдавати ударів по більшій частині Північної Америки, Європи та Росії.

Крім того, найкоротший шлях між Росією та США – Північний полюс. У потенційному військовому сценарії не виключається, що балістичні ракети можуть пролітати над Північним полюсом на шляху до військових цілей.

У Гренландії розташована авіабаза "Пітуффік", яка є важливим компонентом системи раннього попередження про балістичні ракети США.