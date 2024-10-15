"Ризик нападу РФ не можна виключати". Швеція збільшує витрати на оборону: деталі

У військовій частині гроші спрямовуються "на все": від бронетехніки до нових берегових ракетних засобів, а також на літаки

Пол Йонсон (Фото: MARCIN GADOMSKI / EPA)

Швеція представила оборонний законопроєкт, згідно з яким військові витрати наступного року збільшаться до 2,4% ВВП і більше — у відповідь на загрозу з боку Росії. Про це заявив міністр оборони королівства Пол Йонсон в інтерв'ю виданню Politico.

"Ризик нападу не можна виключати. Росія є головною загрозою для Швеції, і вона становить загрозу для всього Альянсу [НАТО]", – заявив він.

Наразі свобода дій Росії обмежена, оскільки її сухопутні сили загрузли на полі бою в Україні, проте Швеція бере до уваги, що РФ готова йти на великі військові та політичні ризики, додав посадовець.

Загалом наступного року оборонні витрати країни збільшаться на 10% – це частина довгострокового стимулювання.

Королівство запланувало додаткові військові витрати на 15 млрд євро та 3,146 млрд євро на цивільну оборону до 2030 року – на додачу до вже наявного бюджету. Відповідно, до 2028 року оборонний бюджет Швеції становитиме 2,6% ВВП, що перевищує цільовий показник НАТО у щонайменше 2%.

Вищі витрати на військову та цивільну оборону є поверненням до "фокусу 1980-х на тому, аби бути готовими до будь-чого", але наразі Швеція є членом НАТО, а під час протистояння з СРСР технічно була нейтральною країною, зауважує Politico.

"У нас була сильна цивільна оборона під час холодної війни. Після 2015 року ми відновили [її], і в цьому законопроєкті про оборону ми висунули необхідні економічні засоби, аби зробити її такою, що викликає довіру", – заявив міністр оборони.

За його словами, метою є надати шведам можливість впоратися з "ситуацією воєнного часу".

Він зауважив: необхідно "зміцнити все", від енергетичних і транспортних мереж країни до її системи охорони здоров'я та фінансів, аби переконатися, що Швеція не стане "привабливою ціллю" для Москви зі своєю майже 3300 км береговою лінією та малонаселеними арктичними регіонами.

"Цивільна і військова оборона — це дві сторони однієї медалі", – заявив Йонсон.

За даними медіа, у військовій частині гроші спрямовуються "на все": від бронетехніки до нових берегових ракетних засобів, реактивної артилерії, трьох літаків-розвідників S106 Globaleye, універсальних вертольотів Black Hawk HK16 і найновіших винищувачів Gripen 39E.

Також планується модернізація п'яти корветів класу Visby, а ще Військово-морські сили придбають три бойові кораблі класу Lulea. Обидві моделі – шведського виробництва.

Окрім цього заплановано до 10 000 збільшити кількість призовників до 2030 року, а загальна чисельність армії країни має зрости на близько 27 000 чоловіків та жінок – до ~115 000. Також планується створення чотирьох нових бригад.

"Були десятиліття недоінвестування. Розподіл тягаря повинен стати більш рівноправним між Америкою та Європою", – підсумував міністр оборони.