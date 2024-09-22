Україна домовляється з союзниками про отримання винищувачів Gripen та Eurofighter

Глава Міноборони заявив, що Україна прагне отримати не тільки F-16 і Mirage-2000

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Україна очікує отримати від західних союзників не тільки американські винищувачі F-16 і французькі Mirage-2000, але й Gripen та Eurofighter, переговори тривають. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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"Зараз у нас уже є від партнерів те, що вони дають нам commitment по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть", – сказав він.

Умєров висловив сподівання, що незабаром Україна отримає щодо цього результати, які можна буде анонсувати.

Розмови про можливість надання Україні "гріпенів" тривають ще з 2022 року. У серпні 2023-го прем'єр Швеції сказав, що Gripen ще потрібні країні, допоки вона не в НАТО. 7 березня 2024-го Швеція офіційно вступила до Альянсу.

У липні глава МЗС Швеції заявив, що була готовність передати Україні винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16 і Gripen – надто багато.

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