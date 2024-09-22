Глава Минобороны заявил, что Украина стремится получить не только F-16 и Mirage-2000

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Украина ожидает получить от западных союзников не только американские истребители F-16 и французские Mirage-2000, но и Gripen и Eurofighter, переговоры продолжаются. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут", – сказал он.

Умеров выразил надежду, что в скором времени Украина получит относительно этого результаты, которые можно будет анонсировать.

Разговоры о возможности предоставления Украине "uhbgtyjd" продолжаются еще с 2022 года. В августе 2023 года премьер Швеции сказал, что Gripen еще нужны стране, пока она не в НАТО. 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Альянс.

В июле глава МИД Швеции заявил, что была готовность передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.

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