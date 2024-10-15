"Риск нападения РФ нельзя исключать". Швеция увеличивает расходы на оборону: детали

В воинской части деньги направляются "на все": от бронетехники до новых береговых ракетных средств, а также на самолеты

Пол Йонсон (Фото: MARCIN GADOMSKI / EPA)

Швеция представила оборонный законопроект, согласно которому военные расходы в следующем году увеличатся до 2,4% ВВП и больше — в ответ на угрозу России. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон в интервью изданию Politico.

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"Риск нападения нельзя исключать. Россия является главной угрозой для Швеции, и она представляет угрозу всему Альянсу [НАТО]", – заявил он.

Пока свобода действий России ограничена, поскольку ее сухопутные силы погрязли на поле боя в Украине, однако Швеция принимает во внимание, что РФ готова идти на большие военные и политические риски, добавил чиновник.

В целом в следующем году оборонные расходы страны увеличатся на 10% – это часть долгосрочного стимулирования.

Королевство запланировало дополнительные военные расходы на 15 млрд евро и 3,146 млрд евро на гражданскую оборону к 2030 году – в дополнение к уже существующему бюджету. Соответственно, к 2028 году оборонный бюджет Швеции составит 2,6% ВВП, что превышает целевой показатель НАТО не менее 2%.

Высшие расходы на военную и гражданскую оборону являются возвращением к "фокусу 1980-х на том, чтобы быть готовыми к чему-либо", но в настоящее время Швеция является членом НАТО, а во время противостояния с СССР технически была нейтральной страной, отмечает Politico.

"У нас была сильная гражданская оборона во время холодной войны. После 2015 года мы восстановили [ее], и в этом законопроекте об обороне мы выдвинули необходимые экономические средства, чтобы сделать ее вызывающим доверие", – заявил министр обороны.

По его словам, цель – предоставить шведам возможность справиться с "ситуацией военного времени".

Он отметил, что необходимо "укрепить все", от энергетических и транспортных сетей страны до ее системы здравоохранения и финансов, чтобы убедиться, что Швеция не станет "привлекательной целью" для Москвы со своей почти 3300 км береговой линией и малонаселенными арктическими регионами.

"Гражданская и военная оборона – это две стороны одной медали", – заявил Йонсон.

По данным медиа, в военной части деньги направляются "на все": от бронетехники до новых береговых ракетных средств, реактивной артиллерии, трех самолетов-разведчиков S106 Globaleye, универсальных вертолетов Black Hawk HK16 и новейших истребителей Gripen 39E.

Также планируется модернизация пяти корветов класса Visby, а еще Военно-морские силы приобретут три боевых корабля класса Lulea. Обе модели – шведского производства.

Помимо этого запланировано до 10 000 увеличить количество призывников к 2030 году, а общая численность армии страны должна вырасти на около 27 000 мужчин и женщин – до ~115 000. Также планируется создание четырех новых бригад.

"Были десятилетия недоинвестирования. Распределение бремени должно стать более равноправным между Америкой и Европой", – подытожил министр обороны.