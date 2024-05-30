ASC 890 – усиление "глаз" F-16. Воздушные силы рассказали, что за самолет передает Швеция

ASC 890, в частности, могут обнаруживать "шахеды", крылатые ракеты и самолеты РФ по излучению российских радиолокационных станций

Шведский самолет ASC 890 (Фото: Милитарный)

Самолет радиолокационной разведки и управления (ASC 890), вошедший в последний и крупнейший пакет военной помощи Украине от Швеции, будет служить, в частности, усилением для западных истребителей F-16. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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Правительство Швеции 29 мая заявило, что самолет даст Украине "совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море".

По словам Евлаша, ASC 890 является аналогом шведского "воздушного радара" AWACS, а также российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – два таких воздушных судна сбили украинские военные.

"Нам нужны такие самолеты, потому что они дают возможность обнаруживать цели на расстояниях в 450 км. То есть это обнаружение "шахедов", крылатых ракет, российских самолетов, истребителей", – сказал спикер Воздушных сил.

ASC 890 также могут обнаруживать враждебные воздушные цели по излучению российских радиолокационных станций: подсвечивают их и передают Украине координаты. Евлаш отметил, что это "серьезная машина", которая может служить усилением "глаз" F-16.

На вопрос, знают ли Воздушные силы, как защитить шведские самолеты от вражеских атак, он ответил утвердительно.

"Мы понимаем, что этот самолет будет одной из приоритетных целей оккупантов, когда нам его передадут. Конечно, у нас есть наработка, как уберечь подобную технику", – отметил Евлаш.

Вечером 14 января 2024 года появилась информация об уничтожении российских самолетов А-50 и Ил-22М11. На борту уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.

23 февраля Силы обороны уничтожили второй такой самолет.

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