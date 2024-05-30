ASC 890 як посилення "очей" F-16. Повітряні сили розповіли, що за літак передає Швеція

Шведський літак ASC 890 (Фото: Мілітарний)

Літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), який увійшов в останній та найбільший пакет військової допомоги Україні від Швеції, слугуватиме, зокрема, підсиленням для західних винищувачів F-16. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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Уряд Швеції 29 травня заявив, що літак дасть Україні "абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі".

За словами Євлаша, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – два таких повітряних судна збили українські військові.

"Нам потрібні такі літаки, тому що вони дають нагоду виявляти цілі на відстанях у 450 км. Тобто, це виявлення "шахедів", крилатих ракет, російських літаків, винищувачів", – сказав речник Повітряних сил.

ASC 890 також можуть виявляти ворожі повітряні цілі з випромінювання російських радіолокаційних станцій: підсвічують їх та передають Україні координати. Євлаш зазначив, що це "серйозна машина", яка може слугувати посиленням "очей" F-16.

На запитання, чи знають Повітряні сили, як захистити шведські літаки від ворожих атак, він відповів ствердно.

"Ми розуміємо, що цей літак буде однією з пріоритетних цілей окупантів, коли нам його передадуть. Звісно, що у нас є напрацювання, як уберегти подібну техніку", – зазначив Євлаш.

Ввечері 14 січня 2024 року з'явилась інформація про збиття російських літаків А-50 і Іл-22М11. На борту знищеного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 були переважно молоді офіцери та полковник.

23 лютого Сили оборони знищили вже другий такий літак.

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